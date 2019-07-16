Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Европейский союз и Турция оказали огромную помощь в обеспечении беспрепятственной реализации проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, говоря о текущем состоянии отношений между ЕС и Турцией, которая является одним из участников проекта «Южный газовый коридор».

«Потенциал сотрудничества ЕС с Турцией достаточно высок. Мы помогли обеспечить беспрепятственную реализацию «Южного газового коридора», хотя дискуссии об этом были непростыми», - отметил Шефчович.

Шефчович признал растущую роль Турции в качестве транзитного маршрута для каспийского газа и ключевого компонента поддерживаемого ЕС «Южного газового коридора».

«Проект должен быть введен в эксплуатацию в следующем году, и ожидается, что страны Южной Европы, такие как Греция, Болгария, Албания и Италия, начнут импортировать азербайджанский газ, транспортируемый через Турцию», - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.