Азад Рагимов: Модель молодежной политики Азербайджана приводится в пример другим странам

26 июля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с 25-летием создания министерства молодежи и спорта коллектив ведомства посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, сообщает в пятницу Trend.

В Азербайджане молодежная политика поддерживается государством, сказал журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

«Модель нашей молодежной политики принята со стороны ООН и приводится в пример другим странам», - подчеркнул он.

По словам министра, за 25 лет в сфере работы с молодежью были осуществлены многие важные проекты. Также были достигнуты большие успехи в спорте. «Баку принял у себя самые престижные мероприятия. На этих мероприятиях и олимпиадах азербайджанские спортсмены завоевали много медалей. Думаю, что в будущем успехов будет еще больше», - сказал Рагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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