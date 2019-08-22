Нельзя допускать, чтобы такие вещи были предметом политической борьбы - Бахруз Гулиев

22 августа 2019 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Не считаю целесообразным обсуждение в социальных сетях различных кривотолков о потерпевшем на днях катастрофу боевом самолете МиГ-29.

Об этом сказал в четверг Trend главный редактор газеты "СЕС", политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он что, в первую очередь, никто не застрахован от несчастных случаев и стихийных бедствий.

"Во-вторых по этому поводу есть официальная информация министерства обороны, которой должен удовлетвориться каждый. Потому, что некоторые группы с целью ввести в заблуждение общественное мнение, высказываются, заводят обсуждения. А это служит чьим-то интересам, преследует цель создать отрицательный имидж нашей армии, государства. В частности, обсуждение этой темы в интересах анти-азербайджанских сил, групп, ведущих против нашей страны враждебную кампанию. Но не надо забывать, что наши земли находятся под оккупацией, и граждане страны в состоянии войны, должны быть осмотрительными при обсуждении военной информации. Нельзя допускать, чтобы такие вещи были предметом политической борьбы", - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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