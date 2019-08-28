Эксперт назвал главные причины внешних инфляционных рисков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Уровень инфляции в Азербайджане до конца текущего года не превысит пяти процентов, заявил Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, комментируя возможные внешние риски, связанные с инфляционными процессами, происходящими в соседних странах региона, в результате девальвации национальных валют.

По мнению эксперта, если в соседних странах, являющихся внешнеторговыми партнерами Азербайджана, продолжится процесс девальвации национальных валют, в дальнейшем придется сбалансировать курс маната, и в перспективе это может привести к незначительному росту инфляции в Азербайджане.

«При этом в краткосрочной перспективе девальвация валют в соседних странах - партнерах Азербайджана (к примеру, России, Грузии) может привести к тому, что цены на импортные товары будут снижаться.

Полагаю, что до конца года, инфляция в нашей стране не будет превышать прогнозируемые правительством и Центральным банком цифры. Дальнейший процесс будет зависеть от денежно-кредитной политики Азербайджана. На мой взгляд, ее необходимо смягчать, и параллельно увеличивать инвестиции в реальный сектор, чтобы наращивать производство и осуществлять импортозамещение. В этом случае, внешние риски не повлияют в будущем на азербайджанскую экономику в негативном ключе», - сказал эксперт.

По оценкам Мамедова, в ближайшей перспективе нет никакой реальной угрозы девальвации маната, за исключением, если Центробанк не примет решение об изменении курса национальной валюты.

«То, что нынешний курс валюты в стране не обозначен как «плавающий», а регулируется Центробанком, указывает на то, что сегодня нет существенной необходимости укреплять курс маната. У нас достаточно хороший внешнеторговый баланс, даже при нынешних, сравнительно невысоких ценах на нефть, операции по экспорту значительно превышают импорт. К тому же учитывая девальвацию национальных валют в соседних странах, чрезмерно укрепленный манат может мешать развитию реального сектора азербайджанской экономики. Из-за отсутствия эффективной политики импортозамещения, этот шаг может оказать негативное влияние на реальный сектор экономики. Соответственно мы должны активно развивать реальный сектор, чтобы экономика страны незначительно зависела от импорта», - продолжил экономист, добавив, что стабильности курса национальной валюты в ближайшее время негативные факторы не угрожают.

«В долгосрочной же перспективе на состоянии национальной экономики, может отрицательно сказаться политика сокращения денежной массы. Поэтому важно увеличивать объемы денежной массы, параллельно контролируя этот процесс, чтобы она не оседала на валютном рынке, а поступала в реальный сектор экономики. Вместе с тем, чтобы эффективно бороться с инфляцией, необходимо увеличивать производство товаров и наращивать инвестиции в экономику.

В Азербайджане, начиная со времени обретения государственной независимости, наблюдалась инфляция издержек, и отсутствие инфляции спроса, что было связано с высокими ценами на кредитные ресурсы и высоким уровнем монополизации, что привело к дефициту денежной массы в национальной экономике.

"Думаю, что следует наращивать социальные расходы, этот шаг не приведет к росту инфляции. Здесь, важно учитывать иные риски, которые могут возникнуть в случае, если некоторые недобросовестные предприниматели взвинтят цены на свою продукцию, используя собственный монопольный статус в условиях слабой конкуренции на рынке. В этом случае, соответствующие государственные службы должны воспрепятствовать искусственному росту цен. Поэтому инфляция может повыситься вовсе не из-за избытка денежной массы, а из-за монополизации рынка», - заявил ученый.

Эксперт отметил, что функцию подушки безопасности для экономики и стабильности национальной валюты выполняют золотовалютные резервы страны.

"Золотовалютный резервы Азербайджана в чрезмерно больших объемах хранятся в иностранных активах, считаю, что сегодня имеется необходимость инвестировать часть этих средств в реальный сектор экономики", - резюмировал эксперт.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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