Азербайджанская община о незаконных армянских “выборах" на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с «выборами в местные органы самоуправления», проведенными восьмого сентября на оккупированных азербайджанских территориях, сообщает в понедельник Trend.

«В оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджана 8 сентября было организовано очередное «политическое шоу» под названием «выборы в местные органы самоуправления». Этот шаг, предпринятый Арменией-захвачиком и преступной хунтой, которые полностью потеряли чувство реальности, незаконен, не имеет никакого юридического основания, являясь настоящим оскорблением понятия демократии и выборов», говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что стремление прикрыться демократией фальшивых «руководителей» незаконной хунты - Бако Саакяна, Ашота Гуляна и других «борцов» за демократию из их окружения вызывает усмешку, и результаты этих «выборов», проведенных в условиях оккупации азербайджанских земель Арменией и проведения ею этнической чистки, не признаются международным сообществом, и являются шоу, которое в очередной раз разоблачает агрессора.

Проводя подобные «выборы», Армения и ее кровавая хунта в Нагорном Карабахе, обманывает не международную общественность, а себя. Фальшивые «выборы» еще раз открыто продемонстрировали существенные трения между властями Армении и вымышленным режимом. От этого страдает не только азербайджанская, но и армянская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, говорится в заявлении.

В заключение в обращении выражается уверенность в том, армяне, живущие в Нагорном Карабахе после восстановления международно признанных границ Азербайджана, совместно с вернувшимися азербайджанцами примут участие в законных выборах в местные органы самоуправления, которые будут проведены в соответствии с Конституцией Азербайджана и законами о муниципалитетах.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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