Своим выступлением в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев посадил на место армянского премьера - политолог

12 октября 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Важное политическое выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде еще раз показало, что политика, проводимая Арменией, ни на какие аргументы не опирается, сказал в субботу Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, в очередной раз продемонстрировавший неадекватную позицию премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был отступить перед аргументами Президента Ильхама Алиева.

«Пашинян проводит неадекватную политику, что в очередной раз нашло свое подтверждение. Предпринимаемые им шаги не красят его. Своим выступлением на встрече глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Азербайджана посадил на место Пашиняна. Главам государств Содружества еще раз стало ясно, что политика, проводимая Пашиняном, во вред странам СНГ, он продолжает совершать шаги, противоречащие общим политическим принципам, Армения проводит очень отсталую и не опирающуюся ни на какие аргументы политику в отношении территориальной целостности Азербайджана и в других направлениях касательно пространства СНГ. Это выступление главы азербайджанского государства стало ощутимым и решающим ударом по имиджу армянского премьера», - сказал политолог.

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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