Алексей Неживой: Поддержка Пашиняном героизации пособников терроризма - антироссийский шаг

12 октября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана на заседании Совета глав государств СНГ носит объективный характер, поскольку он умело расставил важные акценты в вопросе пропаганды терроризма, заявив о недопустимости распространения этой идеологии в регионе и мире.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

Российский эксперт отметил, что у армянского премьера не осталось иных инструментов для оправдания своей политики, кроме тех высказываний, которые были озвучены им на заседании. «В этом случае в ход идет равнение на расизм и национализм. Пашинян фактически попытался втолкнуть себя в прошлое, ради единственной цели - удержаться у власти кучкой людей, обанкротившихся уже во всех остальных смыслах», - сказал Неживой.

Известный аналитик расценил позицию Пашиняна в поддержку героизации пособников терроризма как антироссийский шаг.

«На мой взгляд, высказывания армянского премьера в подобном контексте носят антироссийский характер», - сказал Алексей Неживой.

По убеждению российского аналитика, самоизоляция Армении, проводимая властями этой страны, может иметь плачевные последствия.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Нжде был арестован, закончив свои дни во Владимирской тюрьме. Фашистскому палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров, новая власть Армении не демонтировала этот памятник.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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