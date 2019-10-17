Необходимо восстановить тюркское единство, тюркскую справедливость времен Хазарского каганата - тюрколог

17 октября 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После распада СССР были налажены и развиваются азербайджано-турецкие связи, а также отношения Азербайджана с Казахстаном и другими среднеазиатскими странами во многих областях, сказал в четверг Trend ведущий научный сотрудник Института философии Академии наук Азербайджана, тюрколог, доцент Фаиг Алекперов.

Он считает, что существующей ситуацией довольствоваться нельзя, необходимо работать в направления дальнейшего развития взаимных связей.

Ученый напомнил, что последние 20-25 лет между тюркоязычными государствами существовали слабые отношения. Однако учреждение саммита тюркоязычных государств играет все большую роль в развитии существующих связей. «Созданные далее ТЮРКСОЙ, Тюркский совет, Парламентская ассамблея тюркских народов смогли поднять отношения между тюркскими государствами на новый уровень и развить сотрудничество между Азербайджаном и тюркским миром. Все это очень важно, но довольствоваться этим нельзя, и существующее состояние необходимо возвысить на более высокий уровень, в частности, важное значение имеет сотрудничество в военно-политической сфере».

Алекперов считает, что тюркские государства должны поддерживать друг друга в судьбоносных вопросах, в особенности, нельзя допускать раскола в политических вопросах».

Ученый выразил надежду на то, что очередной саммит Тюркского совета в Баку станет успешным этапом на пути тюркского единения.

По его словам, настало время восстановить единство времен империи гуннов, Хазарского каганата, Сельджуков и других тюркских государств: «В частности, необходимо восстановить тюркское единство, тюркскую справедливость времен Хазарского каганата. К тому же, если в центре этого "каганата" будет Азербайджан, то можно считать, что он сыграет исключительную роль на пути тюркского единства».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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