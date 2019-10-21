Азер Хасрет: Али Керимли и его немногочисленные сторонники сами понимают, что иссякли (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Попытки некоторых сил провести акции, в то время как в Азербайджане наблюдается нормальная ситуация и стабильность, вызывает сожаление.

Об этом в понедельник сказал Trend политический обозреватель Азер Хасрет.

По его словам, сеголня Азербайджан - страна, которая находится в стабильном и устойчивом развитии, народ которой живет в условиях мира. Какие-либо шаги в направлении нарушения общественного порядка могут нанести ущерб государству и народу.

"Поступки этих сил во главе с Али Керимли действительно говорят о том, что за ними нет политической силы и поддержки народа. И сами понимают что уже иссякли. Поэтому, из-за того, что они были уверены в своей неспособности провести массовую акцию в нормальных условиях, попытались провести акцию протеста в центре Баку, в частности на территории охраняемой зоны", - сказал Азер Хасрет.

Хасрет подчеркнул, что ИВ города Баку и полиция Азербайджана пресекли попытку проведения незаконной акции на той территории, и эти шаги были предприняты настолько тактично, что не было и малейшего повода упрекнуть власти.

"Если сравнить эту акцию со сценами зверского разгона митингов в США, странах Европы, которые твердят о своей демократии, то можно увидеть, азербайджанская полиция действовала очен аккуратно и сдержанно. К сожалению, желающие провести незаконную акцию злоупотребляли и этим, пытались вывести полицию из себя. Но во всех случаях наша полиция продемонстрировала сдержанность и вежливость», - сказал Азер Хасрет.

Он добавил, что и после акции радикалы не успокоились, попытались обмануть медиа и общественность после проведения незаконного мероприятия под названием акция.

«В некоторых видеокадрах слышно даже крики «уберите танки, уберите танки». Хотя на этой территории не было не только танков, но даже бронированной техники. Там были только автобусы, которые привезли полицейских. То есть эти люди хотели создать ложное мнение, будто власть использовала против них бронированную технику. Естественно, это бред и азербайджанский народ видит это. Призываю этих людей воздержаться от таких деяний, как нарушение стабильности, общественного порядка в Азербайджане», - подчеркнул обозреватель.

Отметим, что 19 октября начиная с 15:00, до 220 членов организации, называющей себя «Национальным советом демократических сил», попытались в различных направлениях прорваться на площадь перед станцией метро «28 Мая». В результате надлежащих мер, принятых полицией, противозаконная акция была пресечена, задержано 60 человек, включая организаторов акции и активных участников.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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