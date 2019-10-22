Гейдар Алиев заново создал государство, стоявшее перед угрозой раскола - политолог

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая накануне бывших вице-премьеров, коснулся одного, очень важного момента, напомнив искусственно выдвинутый вопрос возрастного ценза, чтобы помешать дальнейшей деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал во вторник Trend политолог Арзу Нагиев.

«Если не ошибаюсь, человек старше 65 лет не мог стать президентом. Великому лидеру в то время было 69 лет», - сказал глава государства, принимая вчера заместителя премьер-министра Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности.

По словам политолога, Президент Ильхам Алиев отметил, что когда Гейдар Алиев должен был вернуться из Москвы в Баку, ему было 69 лет, и в то время власть партократов внедрила такое абсолютно абсурдное правило, как возрастной ценз, чтобы помешать дальнейшей деятельности великого лидера. Гражданин старше 65 лет не мог стать президентом, а Гейдару Алиеву в то время было 69 лет: «Но этого не произошло, и не могло произойти, потому что азербайджанский народ понимал, что антиазербайджанские силы, уничтожив национально-нравственные ценности, прибегнут к такому вопросу, как введение возрастного ценза. Это означало хаос, самоуправство, раскол и уничтожение государственности. Гейдар Алиев был феноменом, политиком, обладавшим глубокими политическими знаниями, хорошо знакомым с национальными и духовными ценностями, историей своего народа лидером, умевшего прогнозировать будущее, спасшим народ от трудностей.

Политолог отметил, что, к сожалению, некоторые «лидеры», считающие себя рассудительными и мудрыми, настолько утратили авторитет, что не способны пресечь малейший инцидент или ситуацию в быту: «Однако великий лидер был абсолютной противоположностью, мудрым руководителем с сильным аналитическим умом. В своей речи Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно поэтому азербайджанский народ не видел на руководящем посту никого, кроме него, настолько в то время был высок авторитет великого лидера Гейдара Алиева в народе. Поэтому руководитель, не боявшийся угроз и опасностей, спас Азербайджан от многочисленных бед, вновь создав государство, стоявшее перед угрозой раскола».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.