Расширяются экономические реформы в Азербайджане - Роберт Секута (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Перемены, произошедшие в руководстве министерства экономики Азербайджана, в ходе которых министр экономики Шахин Мустафаев был назначен вице-премьером, а министр по налогам Микаил Джаббаров – министром экономики с сохранением контроля над налоговой политикой, могут стать импульсом для расширения и ускорения необходимых для Азербайджана экономических реформ.

Об этом в своей статье «Расширенные экономические реформы в Азербайджане» написал экс-посол США в Азербайджане и член правления находящегося в США «Каспийского политического центра» Роберт Секута, сообщает в четверг Trend.

Экс-посол отметил, что эти кадровые изменения совпали со мнением Президента Ильхама Алиева о том, что должностные лица старше 70 лет, которые представлены в правительстве, должны уступать дорогу молодежи и новым идеям.

По словам Президента Ильхама Алиева, молодежь, обладающая знаниями в области современной мировой экономике, должна находиться на ответственных государственных должностях: «Мы живем в 21-м веке, и не можем идти вперед с устаревшим мышлением».

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