Расширяются экономические реформы в Азербайджане - Роберт Секута (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Перемены, произошедшие в руководстве министерства экономики Азербайджана, в ходе которых министр экономики Шахин Мустафаев был назначен вице-премьером, а министр по налогам Микаил Джаббаров – министром экономики с сохранением контроля над налоговой политикой, могут стать импульсом для расширения и ускорения необходимых для Азербайджана экономических реформ.

Об этом в своей статье «Расширенные экономические реформы в Азербайджане» написал экс-посол США в Азербайджане и член правления находящегося в США «Каспийского политического центра» Роберт Секута, сообщает в четверг Trend.

Экс-посол отметил, что эти кадровые изменения совпали со мнением Президента Ильхама Алиева о том, что должностные лица старше 70 лет, которые представлены в правительстве, должны уступать дорогу молодежи и новым идеям.

По словам Президента Ильхама Алиева, молодежь, обладающая знаниями в области современной мировой экономике, должна находиться на ответственных государственных должностях: «Мы живем в 21-м веке, и не можем идти вперед с устаревшим мышлением».

Бывший посол подчеркнул, что "обладая важными запасами нефти и газа, которые обеспечивают основную часть валютных и государственных доходов, Азербайджану необходимо диверсифицировать свою экономику для ее долгосрочного процветания и развития".

Он отметил, что более 2/3 10-миллионного населения Азербайджана родились в 1990 году или после, поэтому необходимо открывать рабочие места: «Углеводороды могут приносить крупные доходы, однако этот сектор требует тяжелого труда. Уменьшение зависимости экономики от нефте- и газодобычи, поощрение создания новых промышленных предприятий, увеличение видов и числа рабочих мест являются задачами, стоящими перед страной».

Секута напомнил, что падение цен на нефть в мировом масштабе в 2014/2015 гг. привело к проведению ряда экономических реформ в 2016 году. В программе реформ были взяты за основу опыт других стран, зарубежная практика и рекомендации предприятий, функционирующих в Азербайджане.

Экс-посол США добавил, несмотря на то, что экономические реформы считаются необходимыми, в большинстве случаев увидеть это сложно: «Это реальность в США, других индустриализованных странах и развивающихся странах с рыночной экономикой".

Посол подчеркнул, что решения относительно экономических реформ являются решениями Азербайджана: «Надеемся, что кадровые перестановки, сделанные на прошлой неделе, являются признаком того, что страна ускорит темпы реформ, предприняв такие шаги, как улучшение защиты интеллектуальной собственности, укрепление прозрачности, укрепление верховенства закона и борьба с коррупцией. Как и другие страны Каспийского региона, Азербайджан сталкивается с многочисленными экономическими проблемами. Тем не менее, у него есть средства, чтобы противодействовать теневой экономике, удвоить усилия по борьбе с коррупцией, отойти от ненужного вмешательства государства в экономическую деятельность, укрепить верховенство закона и предпринять другие шаги для развития предпринимательства, создания рабочих мест, и большего процветания", - резюмировал бывший посол США.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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