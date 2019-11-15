Томас Гольц: II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров подчеркивает мультиэтническую структуру Азербайджана

БАКУ /Trend/ - II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров подчеркивает мультиэтническую структуру Азербайджана.

Об этом сказал Trend журналист, профессор Университета штата Монтана (США) Томас Гольц.

«Я приветствую толерантность по отношению к мировым религиям в Азербайджане, поскольку это подчеркивает мультиэтническую и мультиконфессиональную структуру Азербайджана, и это является сущностью страны», - сказал он.

Гольц отметил, что на фоне все более возрастающей религиозной нетерпимости в мире приятно видеть, что в Азербайджане проходит еще одна многоконфессиональная встреча.

«Это мероприятие проводится в «Стране Огней», где шииты и сунниты, иудеи, христиане и представители других религий могут сосуществовать в пространстве духовной гармонии. Поздравляю с этим Азербайджан!» - сказал эксперт.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В саммите принимают участие около 500 представителей из 56 стран мира.

В ходе двухдневного саммита проходят обсуждения по таким темам, как «Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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