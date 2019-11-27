Азербайджан самое подходящее место для проведения встречи между Генштабом ВС России и НАТО

27 ноября 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан самое подходящее место для проведения не только важных встреч, но и переговоров, охватывающих глобальные вопросы, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, комментируя встречу начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем в Баку.

По словам Рзаева, избрание Баку, в очередной раз, местом для проведения встречи представителей силовых центров неслучайно и свидетельствует о влиянии Азербайджана в регионе. «Азербайджан не член НАТО, ОДКБ или других военных альянсов. Поэтому с уверенностью могу сказать, что в очередной раз выбор Азербайджана местом для переговоров представителей двух крупнейших военных структур – это проявление доверия, оказываемого стране», - отметил депутат.

Рзаев подчеркнул, что стабильность в Азербайджане стала примером для мировых стран. Поэтому Азербайджану доверяет как НАТО, так и Россия, выбирая его местом для проведения переговоров: «Азербайджан известен как политическая арена для проведения двусторонних, трехсторонних и многосторонних встреч. Другая причина заключается в том, что Баку - глашатай миролюбия в мировой политике. Тем самым мнения, высказываемые об Азербайджане, что он является мостом между Западом и Востоком, находят свое логическое и реальное подтверждение. Поэтому выбор Баку в качестве площадки для диалогов еще больше укрепляет международный имидж Азербайджана».

В заключение Рзаев также добавил, что проведение этой встречи в Баку очень престижно: «Принимая делегацию Военного комитета НАТО во главе с сэром Стюартом Пичем, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Организации объединенных наций состоит почти двести стран. Однако, местом проведения этих встреч, направленных на сотрудничество, снижению рисков и обеспечению безопасности на нашей планете, избран Азербайджан. Мы очень рады, и испытываем чувство гордости от того, что и НАТО и Россия избрали Азербайджан местом проведения этой встречи».

Отметим, что 26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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