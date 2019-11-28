Депутат: Х Азербайджано-российский форум придал новый импульс развитию двустороннего стратегического партнерства

28 ноября 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из основных факторов, обуславливающих устойчивое развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, является расширение политико-экономических и гуманитарных связей с соседними странами.

Азербайджан вносит важный вклад в создание уз сотрудничества в системе международных отношений. Всестороннее сотрудничество с одним из важных партнеров, с которым Азербайджан имеет дружеские и добрососедские отношения, Россией, развиваются на высшем уровне.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Пярвин Керимова.

Она сообщила, что дружеские связи между главами государств двух стран вносят неоценимый вклад в динамичное развитие тесного сотрудничества в общественно-политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой также послужил эффективному и динамичному развитию двухстороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрией Медведевым в рамках визита, а также обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества, служащего дальнейшей диверсификации всесторонних связей, Х Азербайджано-российский межрегиональный форум, подписанные соглашения вносят важную лепту в дело расширении сотрудничества между странами в политической и экономической сферах», - сказала Керимзаде.

Она подчеркнула, что награждение Мехрибан Алиевой, которая играет беспрецедентную роль в пропаганде на международной арене высших нравственных ценностей, принципов гуманизма Азербайджана, высокой наградой – Орденом «Дружбы» стало подтверждением того, что отношения Азербайджана с Россией, построенные на основе взаимного уважения и дружбы, находятся на новом этапе развития.

«Х Азербайджано-российский межрегиональный форум, проведенный в рамках визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву, сыграл ключевую роль с точки зрения расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

По словам Керимзаде, визит в Москву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, встречи в рамках визита, в том числе, Х Азербайджано-российский межрегиональный форум придали новый импульс процессу расширения диалога между двумя странами, укрепления дружбы и стратегического партнерства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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