Мустафа Шентоп: Главная цель "ТюркПА" – это дальнейшее укрепление связей во всех сферах (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Главная цель Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) – это дальнейшее укрепление связей в экономической, политической, военной, культурной, правовой и других сферах.

Об этом сказал Trend председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Председатель парламента Турции отметил, что одной из главных целей "ТюркПА" является постоянная поддержка тесных связей с народами, являющимися для нас дружественными, с которыми мы исторически проживали вместе в составе тюркского мира, укреплять и поднимать эти связи на более высокий уровень, а также вносить вклад в мир и безопасность.

Шентоп подчеркнул, что Турция и другие тюркоязычные государства – это страны, которые были созданы не вчера, или были сформированы за относительно короткое время: «Тюркский мир - это огромное географическое пространство, имеющий важное значение и вес. Говоря о тюркском мире, мы имеем в виду большую нацию, которая внесла и вносит большой вклад в мировую цивилизацию, науку, культуру и историю».

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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