Парвин Керимзаде: Прагматичная политика Президента Ильхама Алиева открывает триумфальные страницы истории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Оглядываясь на прошлое, мы видим, как в результате успехов внутренней и внешней политики Азербайджан демонстрирует быстрое развитие и прогресс, как страна, достигшая значительных успехов во многих областях, включая политику, экономику, социальную сферу и культуру. Достаточно сравнить настоящее с прошлым, чтобы увидеть невиданный ранее прогресс и процветание независимого Азербайджана от столицы и до окраин, сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), проректор по науке и инновациям Гянджинского государственного университета Парвин Керимзаде.

Депутат отметила, что своей взвешенной прагматичной политикой, основанной на национальных интересах, Президент Ильхам Алиев сегодня вписывает новые страницы в историю побед и достижений Азербайджана, инициированную всемирно известным политическим деятелем и великим лидером Гейдаром Алиевым: «Нефтяная стратегия, начало которой было положено великим лидером Гейдаром Алиевым в 90-х годах прошлого века , когда наша страна переживала тяжелые экономические потрясения и возлагала все надежды на разработку морских нефтяных залежей, была также исторической услугой Ильхама Алиева, который занимал должность вице-президента в Государственной нефтяной компании.

Великий лидер с присущей ему прозорливостью прилагал усилия, стремясь, привлечь иностранные компании и их инвестиции для добычи каспийской нефти. Прекрасное знание Ильхамом Алиевым иностранных языков, международного права, а также его стремление убедить иностранных инвесторов в безопасности капиталовложений в Азербайджан помогли подписанию «Контракта века», который играет ключевую роль в развитии страны. Этот контракт дал толчок развитию Азербайджана и сыграл решающую роль в будущем развитии нефтяной промышленности и страны в целом".

Керимзаде отметила, что выбор сделанный народом 16 лет назад предопределил сегодняшнее процветание Азербайджана: "16 лет назад азербайджанский народ вновь сделал мудрый и правильный выбор, доверив свое будущее Президенту Ильхаму Алиеву. Таким образом успешный политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева обрел новую силу в политике его преемника. Азербайджанский народ не ошибся в своем выборе. Успешно продолжив политическую линию основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера нашей страны Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев проводя 16 лет беспрецедентную политику, мудрые реформы и принимая дальновидные решения, укрепил международные позиции Азербайджана. За последние 16 лет во всех областях независимого государственного строительства был достигнут значительный прогресс, зафиксированный в новейшей истории Азербайджана, достигнуты существенные успехи и полная стабильность в стране".

Депутат подчеркнула, что реальные результаты устойчивого экономического развития в нашей стране, достижение экономических дивидендов, прежде всего, увеличение доходов населения и последовательные шаги по укреплению системы социальной защиты: "Указы и распоряжения Президента стали вехами на пути к благосостоянию граждан, наряду с растущим политическим авторитетом нашей страны, экономическими рейтингами. Азербайджан стал образцом модели социального государства с его прогрессирующим социально-экономическим развитием. Со дня прихода к власти Ильхама Алиева надежное социальное обеспечение народа находится в центре его политики.

Глава государства, который всегда был с народом, стал настоящим покровителем граждан в дни радости и печали. Азербайджанский народ верит в незыблемую поддержку Президента Ильхама Алиева. Успех, достигнутый в продолжении идей великого лидера Гейдара Алиева, благодаря продуманным реформам и мудрым решениям Ильхама Алиева сулит процветание народу сегодня в далеком будущем».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.