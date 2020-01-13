Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты

БАКУ /Trend/ - То, что радикальные группы, долгие годы занятые дискредитацией Азербайджана, называют не просто оппозицией, но грантовой оппозицией, не случайно, сказал в понедельник Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, одно из обязательств радикальных групп, регулярно получающих гранты из-за рубежа, заключается в провокационных действиях против стабильности в Азербайджане, которым, в первую очередь, противостоит сам народ: "Потому что народ никогда не верил и не поверит такой "оппозиции". Те, кто занимается "политикой", отрабатывая гранты, прекрасно понимают, что здоровое общество их не воспринимает, но поддерживает интересы государства и политику руководства страны. Поэтому эти деструктивные группы заняты тем, что строят свою «политику» на основе различных грантов, чтобы их зарубежные заказчики не утратили последние надежды".

Политический эксперт подчеркнул, что гранты, тайно отправляемые фондом Сороса и ему подобными организациями себя не оправдывают, но борьба между такими партиями как ПНФА и "Мусават" идет именно за них: " И в ПНФА, и в Мусават все прекрасно знают какую роскошную жизнь ведут их лидеры за счет грантов, получаемых от антиазербайджанских сил, размеры которых они скрывают даже от ближайшего окружения. Все это радикальные группы пытаются преподносить под вывеской "демократии". Но очевидно, ни один здравомыслящий человек их политику не воспринимает.

Эксперт подчеркнул, что "фронтисты" и "мусаватисты", которые никак не могут найти общий язык даже в этих вопросах пришли к исходу своей "политической жизни": "В Азербайджане, как и во всем мире, меняется политический ареал, рождаются новые импульсы, вызовы. В частности, успешно идущие в стране разносторонние реформы ставят непреодолимый барьер перед нечестивыми интересами этих групп. Считаю, что каждый успех, каждое достижение Азербайджана еще больше укрепляет основы нашей государственности".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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