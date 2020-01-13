Cобытия в Сумгайыте и Баку были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа - Муса Гасымлы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сумгайытские события, необходимые армянскому руководству как повод для начала масштабной антиазербайджанской пропаганды и оправдания агрессивной политики против Азербайджана, были заранее спланированы и подготовлены определенными армянскими группами.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), историк Муса Гасымлы.

По его словам, из материалов расследования событий, произошедших в Сумгайыте 26-28 февраля 1988 года становится ясно, что злоумышленники выбирали заранее намеченные квартиры.

Гасымлы отметил, что убивали армян, которые не платили деньги армянским организациям.

"Их список был бы составлен заранее. В событиях участвовали приезжие криминальные элементы. В результате погромов погибли 32 человека. Из них 24 армянина, пятеро азербайджанцев, остальные - представители других национальностей. Наряду с этим, во время Сумгайытских событий многие азербайджанцы спасали жизни армян, спрятав их в своих квартирах. Из 198 человек, получивших телесные повреждения, 87 были помещены в больницу. В целом было ограблено 60 квартир, сожжены 14, повреждены восемь автомобилей, разбиты витрины 16 торговых объектов, 17 автомобилей МВД Азербайджанской ССР были повреждены. Одним из организаторов погромов был Эдуард Григорян, который принимал непосредственное участие в убийствах армян и насилии против армянских женщин. До этих событий Григорян был неоднократно осужден за различные преступления", - сообщил Муса Гасымлы.

Он добавил, что Сумгайытские события были обсуждены на заседании Политбюро ЦК КПСС 29 февраля 1988 года.

"Председательствующий на заседании Горбачев рассказал, что в Армении были распространены листовки. В этих листовках армян призывали прекратить митинги, взяться за оружие и атаковать турок. В штаб армии в Ереване был произведен выстрел, пуля попала в окно кабинета начальника штаба. Горбачев, назвав их экстремистами, сообщил, что основной темой на всех митингах является Карабах и его присоединение к Армении. Причины нагорно-карабахсого конфликта вовсе не этнического характера, его корни упираются в территориальные притязания Армении к Азербайджану. На протяжении долгих годов линия антиазербайджанской, антитюркской политики была вознесена на государственный уровень. После прихода к власти Горбачева эти процессы усилились", - сказал Муса Гасымлы.

Депутат с сожалением отметил, что армянские религиозные деятели сыграли особую роль в формировании территориальных притязаний Армении к Азербайджану, подстрекательстве к межнациональной розни.

"Центр, в частности, секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев и жена Михаила Горбачева Раиса Горбачева регулярно оказывали давление на следственные органы. Горбачев связывал рост напряженности с деятельностью властей Азербайджана, якобы армяне здесь притеснялись. Такой подход, в корне не отражающий историческую истину, показатель враждебного отношения Горбачева к азербайджанскому народу", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Он добавил, что Сумгайытские и Бакинские события были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа.

"Эти события были организованы с целью давления на Азербайджан. Мы извлекли немало уроков из этих событий. В условиях, когда оккупирована часть азербайджанской территории, остаются беженцы и вынужденные переселенцы, народ должен тесно консолидироваться вокруг государства, быть крайне бдительным, сохранять стабильность в стране, направлять свои силы на созидание, стремиться сделать государство еще сильнее, прилагать все усилия для решения единственной проблемы Азербайджана - нагорно-карабахского конфликта, порожденного военной агрессией Армении", - сказал Муса Гасымлы.

Он также добавил, что применение оружия в отношении мирного населения, массовые убийства, совершенные армейскими подразделениями по поручению руководителя Советского Союза Горбачева в ночь на 20 января в Баку - кровавые преступления СССР против собственных граждан.

"К сожалению, официальные власти различных мировых стран отнеслись к январским событиям 1990 года в Баку безразлично. Некоторые даже защищали Горбачева в этом вопросе. Потому что, руководители ряда крупных стран были заинтересованы в распаде СССР. Факторами, которые все еще поддерживали СССР на ногах, были армия, органы безопасности и Коммунистическая партия. Впоследствии стало известно, что виновниками событий 20 Января были именно эти три структуры - армия, органы безопасности и КП. И естественно, они низко пали в глазах народа", - отметил Муса Гасымлы.

По мнению депутата, есть острая необходимость расследования и углубленного изучения этого вопроса.

"Для этого должны быть изучены исторические аспекты вопроса. Например, должны быть проанализированы разногласие во власти в Азербайджане, пропасть между властью того времени и народом, отношения между руководителями народных движений, психологический фактор. Помимо этого, должно быть изучено отношение к событиям внутри советского руководства, а также международный фактор и внешнее влияние. По моему мнению, с течением времени, мы все глубже и четче вникаем в суть событий 20 Января. Для всестороннего расследования этих событий должны быть подняты архивные материалы Политбюро в Москве, а также архивные материалы КГБ, министерства обороны СССР. После этого возможно прольется свет на определенные моменты", - подытожил Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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