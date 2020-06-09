Армянская карусель со сменой власти, пандемия и тревога потерь

БАКУ /Trend/ - Градус напряжения в Армении продолжает расти.

После знакового заявления лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна о том, что состав правительства страны должен быть сменен на 100 процентов, в Армении начался парад отставок.

За день до выступления Царукяна подал прошение об отставке глава Комитета госдоходов Давид Ананян, а вчера о своей отставке заявили глава Службы национальной безопасности, начальник Генштаба ВС и начальник полиции Армении.

Хотелось бы сохранить приличия, но другая аналогия, кроме как связанная с тонущим кораблем, на ум не приходит.

Наблюдая очередную армянскую карусель со сменой власти, приходишь к выводу, что пандемия - это только триггер сегодняшних событий, несмотря на то, что основная критика и обвинения в адрес правительства строятся вокруг тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

В политике, проводимой Арменией, существуют серьезные системные противоречия.

Например, Армения всеми силами стремится оказаться в объятиях ЕС, и одновременно с этим вынуждена заигрывать с Россией, не отдаляясь от нее сугубо по причине того, что Москва является хранителем ее безопасности.

К системным противоречиям в политике следует присовокупить непомерные территориальные амбиции, и отказ нести ответственность за собственные действия.

Оккупация чужих земель с последующим требованием к международному сообществу установить технические средства мониторинга на линии соприкосновения войск, чтобы поставить конфликт на консервацию и сохранить статус-кво, никак не соотносятся друг с другом. Иначе говоря, оккупировав чужую территорию, не жалуйтесь, что будете получать гробы.

При таких амбициях и противоречиях ситуация в Армении будет только ухудшаться.

Наверное, наиболее точно эту мысль ранее выразил бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян: «Мы ведем себя так, как будто по численности населения мы Китай, по территории – Россия, по экономике – Америка, а по геополитическому положению – Швейцария. Из-за этого высокомерия мы постоянно несем потери".

Он же добавил: "В преддверии потерь прошлого века ситуация была такой же, и в воздухе вновь висит тревога потерь".

Вся эта возня на армянской политической кухне создает сильный негативный фон и усиливает давление на общество этой страны. Но если раньше, когда людям в Армении становилось невмоготу, у них была возможность переехать к родственникам в Москву или Калифорнию, то теперь коронакризис лишил их и этого.

Котел продолжает нагреваться, и вовсе не будет удивительным, если вчерашние «бархатные» революционеры завтра начнут требовать отставки правительства.

Как говаривал Шекспир, «ошибка, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих».

(Автор: Азер Ахмедбейли)