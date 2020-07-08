Джавид Османов: Называющий себя оппозицией т.н. "Национальный совет" стал инструментом в руках армян

БАКУ /Trend/ - В т.н. "Национальном совете", называющим себя оппозицией, никто не заинтересован ни в развитии Азербайджана, ни в благополучии азербайджанского народа. Резкое падение цен на нефть в период коронавирусной пандемии стало для них праздником.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

Депутат отметил, что члены этого "совета" даже поздравляли друг друга с тем, что азербайджанская нефть упала в цене: «Доходы от нефти направляются на решение социальных проблем, усиление социальной защиты граждан. Более того, увеличение доходов способствует развитию страны, а Азербайджан реализует проекты не только внутри страны, но и глобальные проекты. Они еще раз показали свое истинное лицо, продемонстрировав то, что ни народ, ни независимость страны ничего для них не значат. Чем хуже будет ситуация в стране, чем больше будет ухудшаться уровень жизни азербайджанского народа, тем радостнее для них.

Этому могут радоваться только враждебные, проармянские силы. Т.н. «Национальный совет» еще раз показал, что они действуют под диктовку проармянских сил, которые не желают добра азербайджанскому народу, хотят ослабить азербайджанскую государственность, подорвать независимость страны, они стали инструментом в их руках. Азербайджанский народ с чувством презрения относится к таким антинациональным элементам, потому что они не хотят добра азербайджанскому народу, не желают укрепления государственности и независимости Азербайджана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)