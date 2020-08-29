Продление карантина необходимо во избежание роста случаев заражения коронавирусом - Бахтияр Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с самого начала под руководством главы государства были предприняты все необходимые шаги по противодействию пандемии коронавируса, все возможности государства были мобилизованы на защиту здоровья людей.

Об этом в субботу сказал Trend председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Глава комитета отметил, что за короткое время с целью лечения больных коронавирусом была усовершенствована инфраструктура здравоохранения, открыты новые больницы, в том числе модульного типа, оперативно осуществлены меры по их полному оснащению современными медицинскими приборами и оборудованием, которые необходимы для борьбы с коронавирусом: «Благодаря системным и широкомасштабным мерам, а также ответственному поведению граждан и соблюдению ими предписанных правил были достигнуты положительные результаты. В результате достижения этой положительной динамики с 5 августа в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией были отменены некоторые ограничения. Одна из важных задач - сохранение достигнутого успеха, а также защита и укрепление здоровья населения. Этот вопрос особо актуален с приближением осенне-зимнего сезона, когда активизируются различные сезонные заболевания. К сожалению, в мире вновь наблюдается рост числа заражений, и анализ международного опыта показывает, что в случае несерьезного отношения в вопросе соблюдения медицинских рекомендаций во время послаблений карантина, может вновь произойти вспышка заболеваемости вирусом. Некоторые страны, отменившие карантин, были вынуждены вновь ввести ограничения из-за широкого распространения инфекции. До появления вакцины от коронавируса необходимо быть предельно внимательными и ответственными, и продолжать максимально беречь себя и других».

Отметим, что особый карантинный режим, действующий на территории Азербайджана, продлен до 00:00 часов 30 сентября 2020 года,

В соответствии с динамикой заражения коронавирусом и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёкгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны усиленного карантинного режима.

В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высоки случаи заражения, некоторые ограничения сохранятся.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)