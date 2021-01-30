Турецкий солдат в Карабахе: В результате стратегии Президента Ильхама Алиева в регионе установился долгосрочный мир

БАКУ /Trend/ - 30 января в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе прошла церемония открытия Совместного Турецко-Российского мониторингового центра.

В церемонии приняли участие официальные лица Азербайджана, Турции и России, в том числе министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отметил, что 44-дневная Отечественная война под руководством президента Ильхама Алиева завершилась полной победой Азербайджана и восстановлением территориальной целостности страны. Трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, достигнут режим прекращения огня и положен конец конфликту, длившемуся почти 30 лет.

«Меморандум о создании Совместного турецко-российского мониторингового центра по контролю за прекращением огня, подписанный министрами обороны России и Турции 11 ноября 2020 года, имеет особое значение. Деятельность центра будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе. Мы уверены, что между турецкими и российскими коллегами будут установлены дружеские и рабочие отношения», - отметил Закир Гасанов.

Таким образом, как уже известно, основная цель Центра - следить за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана и России, и премьер-министром Армении.

Уже сейчас очевидно, что выдвинутый президентом Ильхамом Алиевым формат «3+3» создал новые возможности в регионе. Победа нашей Славной Армии в Отечественной войне под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева обеспечила территориальную целостность Азербайджана, а проводимая под руководством господина Президента продуманная внешняя политика привела к формированию в регионе новой геополитической конфигурации.

Таким образом, в регионе конвенционально существует турецко-азербайджано-грузинское сотрудничество. В то же время есть сотрудничество Азербайджан-Россия-Иран, Турция-Россия-Иран. То есть мы можем обобщить все эти виды сотрудничества и представить их как единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из прошедшей войны, откажется от своих безосновательных претензий и заглянет в будущее, то сможет занять место на этой платформе. Азербайджан и Турция открыты для этого.

Начало деятельности турецко-российского центра мониторинга является логическим следствием принципиальной политики президента Ильхама Алиева.

Следует отметить, что в результате дальновидности, продуманной стратегии и борьбы на дипломатическом фронте Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева за прекращение агрессивной политики Армении, мы достигли больших успехов как на передовой, так и в тылу, обеспечили себе славную победу над врагом.

Исторические факты были доведены до мировой общественности. В ходе 44-дневной войны было еще раз доказано, что никакое решение по Карабаху не может быть принято без согласия Азербайджана. А возвращение территорий означает, что все стратегические дороги, высоты и коммуникации в Карабахе полностью находятся в руках Вооруженных сил Азербайджана.

Сегодня наша республика занимает лидирующие позиции как на дипломатической арене, так и в военной сфере. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 10 ноября 2020 года сказал, что братская Турция в официальном порядке будет играть роль в дальнейшем урегулировании конфликта и соблюдении режима прекращения огня. Так и произошло. Приступил к деятельности совместный турецко-российский мониторинговый центр, созданный в соответствии с пунктом 5 подписанной президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года декларации. Построенный в освобожденном от оккупации Агдаме Центр является еще одним проявлением реализации поставленных Президентом Ильхамом Алиевым задач, азербайджано-турецкого братства и стратегического партнерства.

Кроме того, победа Азербайджана в Отечественной войне создала новые геополитические реалии в регионе. Начало службы турецких военных на освобожденных территориях стало возможным в результате этой реальности и полностью отвечает интересам нашей страны. В настоящее время азербайджано-турецкое партнерство, достигшее наивысшего уровня, имеет большое значение для стабильности, безопасности и устойчивого развития на Южном Кавказе. В то же время, совместное участие России и Турции в этом процессе является достаточно позитивным фактором и открывает новые возможности для реализации более широких планов сотрудничества в регионе.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что в результате стратегии Президента Ильхама Алиева в регионе создается долгосрочный мир.

(Редактор: Наталья Кочнева)