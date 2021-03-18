Количество друзей Армении на международной арене будет минимальным – эксперт

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние попытки Армении использовать в своей внутренней и внешней политике антисемитизм однозначно будут способствовать ослаблению ее позиции на международной арене.

Об этом сказал Trend в четверг доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, комментируя вопрос об антисемитских настроениях в Армении.

С учетом этого, по словам Ниязова, количество друзей Армении на международной арене будет минимальным.

"А если такие друзья и будут, они будут из серии стран-аутсайдеров, а не ведущих государств мира. Такие страны, как США, Великобритания, Германия сейчас активно поддерживают Израиль в борьбе с антисемитизмом. С этой точки зрения Армении необходимо серьёзно пересмотреть отношение к своему прошлому, необходимо искать причины своего поражения не в помощи Израиля Азербайджану, или Турции Азербайджану, а в первую очередь в том, что все эти годы армяне жили несуществующим прошлым, никак не обращая свои взоры в будущее", - сказал он.

Как известно, подчеркивает эксперт, после Холокоста международная общественность всегда очень чувствительно и негативно относилась к теме ненависти, направленной против евреев. Кроме того, необходимо учитывать, что Израиль и евреи по всему миру всегда очень чутко следят за тем, чтобы антисемитизм больше не поднял голову, как это было в годы Второй мировой войны.

Ниязов отмечает, что в отличие от Армении, Азербайджан выстроил очень конструктивные и плодотворные отношения с Израилем.

Эксперт подчеркивает, что евреи в Азербайджане всегда чувствовали себя комфортно, и, кроме Израиля, Азербайджан является второй страной в мире, где компактно проживают евреи.

(Автор: Джани Бабаева)