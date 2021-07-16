Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – эксперт

БАКУ /Trend/ - Проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) могут и не иметь положительного экономического эффекта.

Об этом в интервью Trend сказала Бренда Шаффер, преподаватель Высшей школы военно-морского флота США.

Комментируя вопрос о том, какую пользу развитие «зеленой» энергетики принесет экономике Азербайджана, Шаффер отметила, что здесь важно понимать разницу между понятием возобновляемой и «зеленой» энергетики.

«Не вся возобновляемая энергетика является "зеленой", и наоборот. Многие формы возобновляемой энергии оказывают действительно сильное воздействие на окружающую среду, например сжигание отходов и древесины. Фактически, наиболее распространенная форма использования возобновляемой энергии – гидроэнергетика – оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Гидроэнергетика наносит ущерб дикой природе, растительности, экосистеме,

препятствует водным потокам, губит естественную красоту в тех местах, где она применяется. Таким образом, гидроэнергетика совершенно несовместима с развитием туризма. Соответственно, Азербайджан должен тщательно оценить воздействие каждого планируемого им проекта в области ВИЭ на окружающую среду, ровно так же, как и проектов в нефтегазовой сфере», – сказала она.

По мнению Шаффер, нельзя однозначно утверждать, что проекты в области возобновляемых источников энергии в мире и Азербайджане окажут положительное влияние на экономику.

«Это зависит от проекта и конкретных затрат. Часто, когда правительства стран оценивают стоимость электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, они рассчитывают только закупочную цену за единицу электроэнергии. Однако электричество требует создания и обслуживания электрических сетей, а также поддержания резервной мощности и мощности для покрытия базовой нагрузки на тот случай, когда возобновляемая энергия недоступна (солнечн тепло, сила ветра и уровень воды являются переменчивыми факторами). Правительства обычно предоставляют проектам в области ВИЭ косвенные субсидии, не обязывая производителя платить за техническое обслуживание электросети или за резервную мощность и покрытие базовой нагрузки электрической системы. Таким образом, реальная цена электроэнергии, производимой с помощью ВИЭ, для правительства оказывается выше, чем кажется на первый взгляд», – отметила она.

Таким образом, по словам Шаффер, ответ на вопрос, является ли коммерчески выгодным использовать больше ВИЭ в быту и экспортировать дополнительный газ, зависит от полной стоимости возобновляемой энергии по сравнению со средней прибылью от экспорта газа, которая часто меняется.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)