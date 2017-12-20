В январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,9%

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2017 года составил около 9,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Это на 12,9% больше данных за аналогичный период 2016 года, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии «Сакстат».

За 11 месяцев 2017 года экспорт составил более 2,4 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На 8,8% вырос также и объем импорта, который в январе-ноябре составил более 7,1 миллиарда долларов.

Отрицательный торговый баланс Грузии за 11 месяцев составил около 4,7 миллиарда долларов, что представляет собой 49% от всего внешнеторгового оборота.

За отчетный период товарооборот Грузии со странами Евросоюза увеличился на 3%, составив более 2,6 миллиарда долларов. Экспорт из этой суммы составил около 580 миллионов долларов – рост 12,8%, а импорт составил около 2 миллиардов долларов – рост на 0,5% больше. Доля стран ЕС во всем внешнеторговом обороте Грузии составила 26,8%.

Со странами СНГ товарооборот за январь-ноябрь составил более 3,1 миллиарда долларов, что на 30,6% больше в сравнении с данными за 2016 год. Экспорт составил – 1 миллиарда долларов – рост 56,6%, а импорт — более 2,1 миллиарда долларов — рост 20,8%. Доля стран СНГ во всем внешнеторговом обороте Грузии составила 32,7%.

Первым торговыми партнером Грузии стала Турция, внешнеторговый оборот с которой в январе-ноябре составил более 1,4 миллиарда долларов – рост 0,8%. Затем следуют Россия – более 1,1 миллиарда долларов (рост 35%) и Китай — более 834,3 миллиона долларов (рост 24,6%).

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – около 744,3 миллиона долларов, Украина – более 507,5 миллиона долларов, Германия – более 437,7 миллиона долларов, США – около 354,4 миллиона долларов, Болгария – около 304,2 миллиона долларов и Италия – более 261,3 миллиона долларов.

Главными экспортными товарами Грузии в январе-ноябре 2017 года были:

Руды и медные концентраты (стоимость более 379,1 миллиона долларов, что составляет 15% от общего объема экспорта, рост в сравнении с данными за январь-ноябрь 2016 года – 32%);

Ферросплавы (стоимостью 285 миллионов долларов — 12% от общего объема экспорта, рост – 85%)

Легковые автомобили (197 миллионов долларов — 8% от общего объема экспорта, рост – 29%).

Топ-импортируемых в Грузию товаров выглядит следующим образом:

Нефть и нефтепродукты (стоимостью 617,3 миллиона долларов — 8,7% от общего объема импорта);

Легковые автомобили (412,6 миллиона долларов – 5,8% от общего объема импорта);

Руды и медные концентраты (310,8 миллиона долларов — 4,4% от общего объема импорта).

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