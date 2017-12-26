В Грузии установили личность ликвидированного в ходе спецоперации

26 декабря 2017 13:11 (UTC+04:00)

Служба госбезопасности Грузии заявила, что ликвидированный и задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноябре были гражданами РФ, задержанный разыскивался Интерполом, сообщает РИА Новости.

Контртеррористическая операция прошла на окраине Тбилиси 22 ноября. Трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы, один задержан. Спецоперация длилась в течение 20 часов. Как заявили ранее в службе госбезопасности, среди ликвидированных — предположительный организатор теракта в Стамбульском аэропорту Ахмед Чатаев. Он покончил с собой в квартире, в которой находился в ходе спецоперации.

"В результате подключения международных партнеров оперативно установлено, что задержанный вовремя спецоперации является гражданином России Шуаи Борзиев, который разыскивается Интерполом по обвинению в терроризме. Также установлены личности ликвидированных в ходе спецоперации лиц, это гражданин России Ибрагим Адашев, который находился в Грузии в 2010-211 годах с фальшивыми паспортами, и Аслан Бег Солтахматов", — заявила глава пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани на брифинге.

При этом она не уточнила, является ли последний также гражданином России.

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