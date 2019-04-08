В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

8 апреля 2019 17:36 (UTC+04:00)

Парламент Грузии в понедельник утвердил в третьем чтении законодательную инициативу правительства об отмене выпускных экзаменов для учеников 11 и 12 классов школ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Инициативу поддержали 80 депутатов, а восемь - против", - заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский по итогам голосования.

Заседание законодательного органа транслировали грузинские телекомпании.
Изменения в закон "Об общем образовании" вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Ранее министерство образования Грузии в рамках реформы отменило выпускные экзамены для одиннадцатиклассников с 2019 года, а для двенадцатиклассников - с 2020 года. Это решение вызвало недовольство у выпускников 12 класса грузинских школ , они планировали проведение в феврале масштабной акции с требованием, чтобы министерство образования отменило для них экзамены уже в 2019 году. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что с 2019 года выпускные экзамены будут отменены для учеников 11 и 12 классов.

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