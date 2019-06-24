Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД

БАКУ /Trend/ - Представители грузинской оппозиции приветствуют решение партии власти о проведении выборов в парламент Грузии в 2020 году по пропорциональной системе, но будут добиваться от властей выполнения всех требований, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт apsny.ge.

На брифинге в Тбилиси одна из лидеров оппозиционной партии “Европейская Грузия” Елена Хоштария отметила, что власти “отступили и приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе”.

“Конечно, это победа, но еще одно требование общественности и политических партий - отправить в отставку министра внутренних дел - не выполнено”, - сказала Хоштария.



По ее словам, акции протеста с этим требованием в Тбилиси будут продолжены.



“Без отставки Гахария ни о каком диалоге оппозиции с властями об изменении избирательной системы быть не может”, - сказала одна из лидеров оппозиционной партии “Единое национальное движение” Саломе Самадашвили.



В Тбилиси уже четвертый день проходят акции протеста с требованиями отставки министра внутренних дел и изменения избирательной системы.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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