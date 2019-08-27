Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)

27 августа 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Столица Грузии Тбилиси исторически была одним из литературных и культурных центров Кавказа. В том числе, многие представители интеллигенции, сыгравшие значимую роль в литературно-культурной и общественно-политической жизни Азербайджана, жили и творили именно в этом городе.

Сегодня, манящий взоры богатствами древней культуры Тбилиси, тем не менее, не прочь блеснуть и новизной.

Trend предлагает увлекательное фотопутешествие в это гармоничное средоточие старины и современности...

(ФOTO: Зaур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
  • Тбилиси: Гармония старины и новизны (Фоторепортаж)
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