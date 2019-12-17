Госдеп США осудил решение Сената признать события 1915 года как «геноцид»

17 декабря 2019 22:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный департамент США во вторник осудил последнее решение Сената признать события 1915 года как «геноцид», сообщает во вторник Trend со ссылкой на The Hill.

«Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу с апреля прошлого года»,- заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Напомним, что ранее, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

МИД Турции осудил данную резолюцию. "Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - постыдный пример того, как может быть политизирована история", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя, совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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