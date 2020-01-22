В Грузии увеличится тариф по обеспечению безопасности самолетов и пассажиров

БАКУ/Trend/ - С первого февраля 2020 года в Грузии повышается тариф по обеспечению безопасности самолетов и пассажиров в грузинских аэропортах, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, в Тбилисском аэропорту он вырастет с 3,7 до 6,2 евро на одного пассажира.

«Несмотря на любые экономические, финансовые, или политические процессы, для любой авиакомпании безопасность - это самое главное. Соответственно, мы будем платить этот тариф, хотя другой вопрос – насколько целесообразно его почти двукратное увеличение», заявил генеральный директор авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия.

По информации «Объединения аэропортов Грузии», увеличение тарифа позволит осуществить более эффективные меры по росту уровня безопасности самолетов и пассажиров.

При этом рост тарифа будет различным для разных аэропортов – если в Тбилиси тариф удваивается, то в Батуми он вырастет на 1 доллар, с 4,5 до 5,5 долларов на пассажира.

В Кутаисском аэропорту тариф на безопасность также вырастет на 1 доллар - с 3 до 4 долларов на человека.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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