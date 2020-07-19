Армения - лидер по суточному приросту инфицированных COVID-19
За последние сутки на Южном Кавказе зафиксировано 814 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по суточному приросту инфицированных стала Армения, где COVID-19 подтвержден у 415 пациентов. Страна также лидирует и по количеству новых летальных исходов, за стуки там скончались 10 зараженных, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
В стране к 19 июля подтверждено 34 877 случаев инфицирования; за период пандемии выздоровели 23 294 пациента.
Армения лидирует среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1 177,88.
Лента новостей
Все эти дни, находясь на грани жизни, я чувствовал искреннюю заботу Мехрибан Алиевой - Бахрам Багирзаде
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны
Международный центр Низами Гянджеви: Мы решительно осуждаем нападение на гражданские объекты Азербайджана вдоль границы с Арменией
В Киеве прошел многолюдный митинг в знак протеста против провокации армян и поддержки азербайджанской армии (ФОТО)
Председатель Клуба друзей Азербайджана в Европарламенте призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры