В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ

БАКУ/Trend/ - В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл, и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Южного Кавказа», – сказал Оверчук.



Он отметил, что сегодня открываются совершенно новые условия для развития всего региона – и в плане экономики, и в плане развития транспорта.

(Редактор: Надир Насиров)