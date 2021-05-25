В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ
БАКУ/Trend/ - В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда.
Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл, и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Южного Кавказа», – сказал Оверчук.
Он отметил, что сегодня открываются совершенно новые условия для развития всего региона – и в плане экономики, и в плане развития транспорта.
(Редактор: Надир Насиров)
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В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ
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