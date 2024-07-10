Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности посетит Южный Кавказ

БАКУ/Trend/ - Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея посетит Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения) с 9 по 17 июля, передает в среду Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

Как сообщается, в ходе визита будут обсуждены вопросы демократического управления и борьбы с коррупцией, свободы СМИ и выражения мнений.

В Грузии заместитель госсекретаря Зея встретиться с представителями правительства, гражданского общества, СМИ и парламента.

Она также подчеркнет непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, приверженность грузинского народа евроатлантической интеграции и помощь Грузии на протяжении 32 лет партнерства. Кроме того, она вновь отметит важность свободных и справедливых выборов и активного гражданского общества.

В Армении заместитель госсекретаря Зея встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества по вопросам укрепления партнерства США и Армении.