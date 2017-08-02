Зарплаты в странах ЕАЭС выросли, но только не в Армении

БАКУ /Trend/ - Доходы населения в странах ЕАЭС выросли, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Однако, это не касается Армении, где рост зарплат в минимальный 1,3 процента не смог компенсировать даже текущую инфляцию.

За шесть месяцев 2017 года номинальная заработная плата выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По информации Национальных статистических служб государств-членов, в Беларуси ее рост составил 9,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (это наилучший показатель среди стран ЕАЭС), в России – 7,2%, Кыргызстане– 5,5%, Казахстане – 5,1%, Армении – 1,3%.

Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года. Эксперты по-разному оценивают результаты членства Армении в ЕАЭС, однако все чаще звучат негативные отзывы о переменах в Армении, произошедших со дня вступления в этот блок. В свое время, Армения ожидала большего от вступления в Евразийский экономический союз. Однако экономический кризис, антироссийские санкции, падение цен на нефть и соответственно девальвация рубля, все это сказалось на экономическом положении Армении наихудшим образом.



Правда, эксперты изначально предсказывали убыточность присутствия Армении в этом союзе - страна, не имеющая границ с Россией, очень мало выигрывает от вступления в ЕАЭС. Предположение же о том, что Армения выбрала евразийскую ориентацию с целью обеспечения национальной безопасности, показала несостоятельность после апреля 2016 года, когда Москва никак не помогла Еревану в его попытке развязать войну с Азербайджаном.

Экономических преференций тоже нет. Поток денежных переводов из России уменьшается, экспорт Армении падает, так как снизилась покупательная способность россиян, переживающих экономический кризис. Особое недовольство народа Армении вызывает тот факт, что в России теперь можно работать не всем армянам. Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина к армянским властям - сделать русский язык на законодательном уровне официальным в Армении, объяснив, что в таком случае на территории России смогут действовать выданные в Армении водительские права, стало причиной самых нелицеприятных высказываний в адрес России со стороны армянской общественности.

(Автор: Эльмира Таривердиева)