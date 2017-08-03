Ереван не хочет развивать отношения с членами ЕАЭС - стратегия МИД

БАКУ /Trend/ - МИД Армении для развития экономического элемента во внешней политике утвердил критерии оценки эффективности экономической деятельности диппредставительств страны за рубежом. При этом армянский МИД также составил список целевых стран, развитие отношений с которыми является приоритетом. МИД также представил экономические критерии по отбору целевых стран: уровень двусторонних торгово-экономических отношений, наличие армянской общины, географические и инфраструктурные возможности, наличие спроса на продукцию или услуги, предлагаемые Арменией, и прочее, пишет армянское издание "Аравот".

Примечательно, что список целевых стран включает Россию, США, Китай, Грузию, Иран, ОАЭ, Францию, Германию, Италию, Канаду, Ливан и страны Бенилюкса: Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Всего в списке 14 государств, из которых только одно является членом экономического объединения ЕАЭС, куда входит Ереван.

Другими словами, в МИД Армении фактически считают, что из четырех стран-членов Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия, только с последней возможно укрепление экономических отношений. «Если ты не видишь в экономическом элементе политики развития своего государства экономического сотрудничества с Беларусью, Казахстаном, Киргизией, если по установленным тобой критериям они непригодны для твоего экономического развития, если предлагаемые тобой продукты и услуги непривлекательны для них, как же ты объединился с ними в едином экономическом союзе?» - задается вопросом армянское издание.

Что касается членства Армении в ЕАЭС, то изначально Беларусь и Казахстан вообще выступали против ее членства в союзе по той причине, что тоже не видели для себя перспектив развития отношений со страной, которая имеет огромное количество экономических проблем. Судя по всему, за прошедшие несколько лет ничего не изменилось.

Однако, пока Москва по объективным причинам заинтересована в членстве Армении в ЕАЭС, Еревану приходится и дальше продолжать выполнять волю Большого брата.

Более того, большой проблемой для Армении является отсутствие сухопутной связи со странами-членами ЕАЭС, а транзит грузов в эту страну через территорию Азербайджана невозможен, пока продолжается оккупационная политика Еревана.

(Автор: Эльмира Таривердиева)