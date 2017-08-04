Мания преследования: Армении кажется, что ее подставляют в ОДКБ и ЕАЭС

4 августа 2017 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Антироссийский настрой и подозрения в постоянных глобальных заговорах, вылились у Армении в манию преследования. Похоже, теперь Еревану кажется, что партнеры подставляют его в ОДКБ и ЕАЭС.

По мнению агентства Lagir, назначив представителей Армении в руководство двух российских интеграционных проектов ЕАЭС и ОДКБ, Россия пытается возложить всю ответственность за провалы этих форматов на Ереван.

Достаточно странный посыл, однако, учитывая популярность этого издания, иррациональное зерно будет внесено в головы армянского народа и даст отличные всходы на почве антироссийских настроений.

Агентство особо отвечает нежелание вступиться за Армению в вопросе водительских прав Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

«В качестве евразийского чиновника Тигран Саркисян мог поднять этот вопрос с самого начала, еще до принятия Госдумой России данного закона. Ведь дело здесь даже не в Армении, а в экономической логике ЕАЭС. И Тигран Саркисян, как «большой начальник», по словам Дмитрия Медведева, не должен был дожидаться обращения Армении и обязан был сам выступить против дискриминации. Но Тигран Саркисян обратился к российским властям только недавно, когда уже был поднят шум», - говорится в статье.

Однажды Армению могут упрекнуть и по части ОДКБ, генсеком которой также является представитель Армении Юрий Хачатуров, ужасается автор статьи, добавляя, что руководящие должности в пророссийских блоках были переданы Армении чтобы сбросить с России ответственность.

Более того, автор подозревает в сговоре против Армении и президент Сержа Саргсяна, который и без того не пользуется популярностью у населения.

«Понятно, что Серж Саргсян все это прекрасно представляет, как и то, что даже поднятые вопросы и обращения останутся без ответа. И в этом плане руководящие должности в ЕАЭС и ОДКБ являются для него хорошим способом освободиться от нежелательных чиновников, например, того же Тиграна Саркисяна или Хачатурова», - пишет издание.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

Azernews Newspaper
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