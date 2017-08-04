Euractiv о том, почему Казахстан согласился на членство Армении в ЕАЭС

4 августа 2017 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Споры по поводу целесообразности нахождения Армении в ЕАЭС не утихают, как в самой Армении, так и в других странах-членах этого экономического союза. Особенно не хотели видеть Армению в ЕАЭС в Казахстане и Беларуси, однако, позже, Астана и Минск согласились на присутствие Армении в блоке, каждый по своим причинам. При этом, одним из главных препятствий был нерешенный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Позже президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно специально подчеркивали, что Армения принята в организацию в рамках признанных ООН границ.

Однако возможно, у Казахстана были свои резоны согласиться на присоединение Армении к ЕАЭС, пишет портал Euractiv.

Сбалансированный подход к построению отношений с ЕАЭС и в то же время с ЕС останется ключевым элементом внешней политики Казахстана. Позиция Казахстана также осложняется присутствием Армении как члена внутри Таможенного союза с Россией, говорится в статье.

Армения присоединилась к ЕАЭС в январе 2015 года, отказавшись от своего запланированного Соглашения об ассоциации зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) с ЕС. Казахстан не особенно поддерживал инициативу России, по членству Армении, говорится в статье.

Позиция Астаны, уверены авторы, отражает серьезное отношение к «тюркской солидарности» с Азербайджаном.

«Тем не менее, в конце концов, Казахстан пришел к мнению о полезности вступления Армении, что может быть использовано в качестве рычага, который в отношениях с Москвой, для достижения большего количества уступок, в том числе экономических», - говорится в статье.

Действительно, Казахстан не раз выступал в поддержку Азербайджана и против действий Армении. Особенно отношения Еревана и Астаны обострились, когда после апрельской эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск Назарбаев настоял на отмене саммита ЕАЭС в Ереване. Показательным стало то, с какой стремительностью тогда Казахстан, председательствующий в ЕАЭС, инициировал отмену ереванского заседания, которое должно было состояться как раз в дни армянской агрессии. Казахстан заявил тогда, что из-за войны встреча премьеров ЕАЭС в Армении нежелательна, и было бы лучше перенести ее в Москву, где она не будет рассматриваться как поддержка одной из сторон. Астана тогда недвусмысленно дала понять Еревану, что премьер-министр Казахстана не ступит на территорию Армении, пока продолжаются боевые действия с Азербайджаном, с которым Казахстан в дружественных отношениях.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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