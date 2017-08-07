Бездумная армянская пропаганда: подросток увернулся от пули снайпера

7 августа 2017 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К сожалению, порой оголтелый национализм и вера в свою правоту застилают глаза даже вполне адекватным людям. Но есть предел. Армянская пропаганда никогда не отличалась претензией на правду, однако, последний пассаж об «обстреле» армянских сел вооруженными силами Азербайджана должен заставить обывателей, на которых рассчитан этот бред, задуматься о том, можно ли в целом верить армянским СМИ.

Издание Lragir на полном серьезе пишет статью о том, что «азербайджанская сторона намеренно обостряла ситуацию на границе с Тавушским районом Армении. Обстреливались населенные пункты. Полностью была уничтожена ферма. Снайперы пытались застрелить 14-летнего парня, которому едва удалось увернуться».

Конечно, можно рассматривать это как юмористический пассаж, но ведь издание претендует на правду. То есть, обстреливая населенные пункты, азербайджанские войска смогли уничтожить …армянскую ферму? При этом снайперы охотились (!) на армянского подростка, который смог от них УВЕРНУТЬСЯ. Складывается ощущение, что «азербайджанские снайперы», которые якобы были на линии соприкосновения войск, обстреливали армянские населенные пункты из рогатки.

Данная статья служит отличным примером полнейшего невежества армянских СМИ и неправдоподобности их "информации", рассчитанной на внутреннего обывателя, который, по замыслу армянского руководства, должен ненавидеть азербайджанцев.

При этом, если «увернувшийся от пули снайпера подросток» достоин целой статьи в армянских СМИ, то, увы, реально погибшая от рук армянских солдат двухлетняя азербайджанская девочка вообще не упоминалась в армянских источниках информации.

Потому что правда - товар не ходовой, и объяснить, почему власти оккупируют чужие земли и убивают детей, порой сложнее, чем выдумать историю о подростке-супермене.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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