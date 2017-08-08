Мировые СМИ пишут о тяжелой доле сирийских армян на исторической родине

БАКУ /Trend/ - Все чаще мировые СМИ обращаются к теме тяжелых условий сирийских армян, бежавших от войны в Армению и страшно разочарованных исторической родиной.

Как пишет издание "Вестник Кавказа", швейцарский журналист Михаэль Вразе в репортаже "Бегство на "родину", опубликованном в издании Luzerner Zeitung, рассказал о нелегкой судьбе сирийских армян, бежавших от войны в Армению в надежде найти там новое пристанище.

С 2012 года более 20 тысяч армян из Сирии бежали в Армению, которая "дает бежавшим от гражданской войны армянам не только политическое убежище, но также выдает паспорта". Практически все армянские беженцы из Сирии были из города Алеппо. "Из них около 16 тысяч остались в Армении. Большинству из них приходится хуже, чем в довоенной Сирии", - говорится в статье.

В статье рассказывается об армянских НПО, которые организуют авиабилеты для беженцев с Ближнего Востока в Ереван, оплачивают квартиру для проживания в армянской столице и помогают с поиском работы.

То, что бежавшим в Армению сирийским армянам теперь приходится строить жизнь в стране, где каждый третий безработный, стало для них настоящим шоком.

"Местные армяне не дают нам чувства того, что мы находимся дома. Они думают, что мы хотим у них что-то отнять", - жалуется один из беженцев Севак Саркис.

Как для работы, так и для жизни, здесь слишком тесно. Не хватает перспектив, нет шансов подняться - в отличие от Европы и США, где таких возможностей хватает, рассказала еще одна беженка.

Издание отмечает, что для многих "родина" Армения лишь перевалочная станция на пути из Сирии на "золотой Запад", каким его все еще считает большинство армян.

При этом власти Армении не делают ничего, чтобы облегчить жизнь сирийских армян, и более того - решают за их счет свои проблемы: демографическую, финансовую и имиджевую.

Сирийские армяне привлекают в страну финансовые субсидии в виде помощи от западных стран, которые должны идти на их обустройство в Армении, однако, оседают в карманах армянских чиновников.

Что касается попыток переселения сирийских армян в Нагорный Карабах, то и этот проект провалился: большинство сирийских армян – это люди, привыкшие к жизни в больших городах, вроде Алеппо и Дамаска. Привлечь их к сельской жизни в Нагорном Карабахе оказалось бы весьма сложно.

(Автор: Эльмира Таривердиева)