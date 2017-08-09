Армянские власти не хотят возвращения граждан в страну, опасаясь революции – СМИ

9 августа 2017 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянские власти не хотят возвращения своих граждан из ближнего зарубежья обратно в страну. Об этом пишут армянские СМИ, ожидающие волны репатриантов из России в связи со сложной ситуацией в российской экономике, рынок труда которой заметно уменьшился и подешевел. А после новых санкций США против России перспектива снижения курса рубля и доходов еще более усугубилась, жалуются армянские СМИ.

Чем могут заняться в Армении вернувшиеся из России армяне, есть ли условия для развития малого бизнеса, фермерских хозяйств, гарантии защиты собственности и бизнеса? Готовится ли государство к вероятному притоку трудовых репатриантов? - задается вопросами издание Lragir.

Однако даже армянское издание, судя по всему, иллюзий по поводу своей страны не питает. «Для нормального правительства возвращение трудоспособного населения было бы высшим благом, и оно воспользовалось бы ситуацией, чтобы направить этот потенциал на развитие. Но в Армении предпочитают не призывать трудовых мигрантов возвращаться на родину. Более того, было сделано все, чтобы как можно больше людей выехало за пределы страны и отправляло в Армению добавленную стоимость, в которую государство не вложило ни цента», - говорится в статье.

В Армении боятся возвращения мигрантов, и не только потому, что они могут «совершить революцию», как в свое время признал экс-премьер Тигран Саркисян, но и потому, что они могут "разболтать комфортное экономическое болото, которое заботливо создавали армянские олигархи и которое до сих пор щедро их кормило".

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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