В Армении остается все меньше образованных людей, и их количество продолжит сокращаться

БАКУ /Trend/ - Плохая экономическая ситуация и большой поток граждан, покидающих Армению, привели к значительному сокращению числа поступающих в армянские вузы студентов.

Если в 2013 году в вузы поступили 16304 человек, то в 2016 – уже 10865, сообщили Sputnik Армения в минобразования Армении.

Наиболее резкое снижение числа абитуриентов было зафиксировано в 2014 году. В 2013 году студентами стали 16304 абитуриента, в 2014 в армянские вузы поступили всего 11228 человек, в 2015 — 10949, а в 2016 - 10865.

Прием в вузы в 2017 году еще не завершен, однако, по оценке экспертов, может сложиться очень удручающая картина. Об этом свидетельствует количество поданных абитуриентами заявок.

Согласно обнародованным данным, по итогам вступительных экзаменов в государственные вузы в системе платного обучения осталось много вакантных мест.

Одной из основных причин сокращения количества студентов является миграция.

Примечательно, что на фоне резкого сокращения интереса к получению образования армянских выпускников правительство Армении приняло решение сократить выделяемое на образование финансирование. В ближайшие годы оно будет сокращено с 3,2% (в 2016 г.) до 1,85% (в 2020 г.) от ВВП страны.

Как следует из опубликованного на сайте правительства Армении документа о среднесрочных расходах на 2018-2020 годы, размер финансирования сферы образования в 2018 году составит 2,18% от ВВП, в 2019 году — 1,99%, а к 2020 году – 1,85%.

В 2017 году, согласно бюджету страны, на образование было выделено финансирование в размере 2,34% от ВВП Армении, а в 2016 году – 3,2%.

К примеру, согласно докладу Всемирного банка, США выделяют на образование 5,4% от ВВП, Иран – 4,7%, Россия - 4,1%, Азербайджан и Грузия – 3,2%.

Из статистики видно, что очень скоро в Армении останется крайне мало образованных людей, и этому, в частности, способствует само государство, которое, видимо, опасается бунтов и протестов и считает, что управлять безграмотной и не думающей толпой легче, чем образованными молодыми людьми, которые могут возмутиться отсутствием прав у народа Армении.

(Автор: Эльмира Таривердиева)