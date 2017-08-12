Армянская диаспора США терпит новое поражение на поприще «искусства»

12 августа 2017 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американский торговый центр Americana at Brand отказался разместить рекламный щит о якобы документальном фильме, повествующем о так называемом «геноциде армян», назвав его «слишком политическим», чем вызвал гнев армянской диаспоры США, которая задействовала все силы, чтобы заставить американских предпринимателей посочувствовать несчастным армянам.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду т.н. "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

Фильм «Архитекторы отрицания», по заявлению армянского лобби США, направлен на повышение осведомленности о так называемом «геноциде армян» и нарушениях прав человека, которые происходят сегодня, сообщает Asbarez.

4 и 8 августа представительство Армянского национального комитета Америки в Глендейле направило письмо руководству торгового центра с просьбой незамедлительно встретиться и принять меры для исправления этой ситуации. На сегодняшний день The Americana at Brand – Caruso не ответил на письма и звонки.

Также армянская диаспора США задействовала в травле проармянского сенатора Энтони Дж. Портарино, который также направил письмо The Americana at Brand – Caruso с призывом пересмотреть решение и разрешить рекламу фильма.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Когда Шаварш Кочарян заделался пресс-секретарем президента Ирана и официальным представителем МИД России?
Нагорно-карабахский конфликт 11 августа 11:25
Покой армянам только сниться – готовится повышение тарифов на воду
Армения 11 августа 10:38
МИД Армении не уверен, что стране не придется выбирать между Россией и США
Армения 10 августа 15:42
Армения занялась превенцией энергореволюции – за тарифы заплатит Москва?
Армения 10 августа 12:56
Новое посольство Китая в Армении: размер имеет значение
Армения 10 августа 11:51
Баронессу Кокс не отпускает: старческая деменция или что-то запрещенное?
Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 15:44
В Армении остается все меньше образованных людей, и их количество продолжит сокращаться
Армения 9 августа 13:08
Армянские власти не хотят возвращения граждан в страну, опасаясь революции – СМИ
Армения 9 августа 11:41
Мировые СМИ пишут о тяжелой доле сирийских армян на исторической родине
Армения 8 августа 11:00
Тегеран предупредил Ереван по поводу привлечения третьих сил в регион нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 17:12
Новое посольство Коста-Рики в дипломатической столице региона Баку
Политика 7 августа 16:30
Армения переписывает историю: Россия теперь оккупант, а нацисты новые армянские герои
Армения 7 августа 15:03
Бездумная армянская пропаганда: подросток увернулся от пули снайпера
Армения 7 августа 12:02
Армения в окружении: будут ли российские комплексы С-400 защищать Азербайджан?
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 11:26
Euractiv о том, почему Казахстан согласился на членство Армении в ЕАЭС
Армения 4 августа 15:57
Кому нужны неуместные спекуляции на тему вмешательства Турции и России в нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 14:16
Мания преследования: Армении кажется, что ее подставляют в ОДКБ и ЕАЭС
Армения 4 августа 12:50
Запад потратил свыше полутора сотен миллионов долларов на Мецаморскую АЭС, вместо того, чтобы ее ликвидировать
Армения 3 августа 16:54