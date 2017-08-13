В Армении горит старейший в стране заповедник

13 августа 2017 15:07 (UTC+04:00)

Один из старейших в Армении заповедников – Хосровский лес – охвачен огнем на площади в сотни гектаров, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"Пожар возник 12 августа на участке Хосровского леса, прилегающего к селу Урцадзор Араратской области (в 60 километрах южнее Еревана). Из-за ветра огонь перекинулся на другие участки заповедника, охватив сотни гектаров", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в пожаротушении участвуют 83 спасателя, 122 военнослужащих ВС Армении, 60 полицейских, 50 сотрудников лесного хозяйства, работники ближайшего рыбоводческого предприятия и добровольцы-жители села Урцадзор.

Azernews Newspaper
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