Новый год в Армении, или "Пир во время чумы"

3 января 2018 10:54 (UTC+04:00)

Для многих семей в Армении Новый год давно перестал быть праздником – он стал тяжелым и неприятным бременем, пишут армянские СМИ.

Армянский Новый год во многом похож на "традиционную" армянскую свадьбу (в общественном понимании). Схожесть в том, что в большинстве случаев он проводится не для себя, а для родственников, друзей, знакомых и малознакомых людей.

В условиях, когда только по официальным данным в стране 30%-й уровень бедности, попытка "достойно" встретить Новый год превращается в огромную головную боль и тяжелое бремя.

К тяжелому финансовому положению значительной части населения "с пониманием" относятся монополисты, которые, пользуясь случаем, взвинчивают цены на продукты питания к Новому году.

Но они знают что делают, потому что даже высокие цены зачастую не останавливают людей, которые боятся ударить лицом в грязь перед гостями.

А где искать деньги, если не хватает зарплаты или других доходов? Взять в долг у знакомых довольно трудно – всем на Новый год нужны деньги. Зачастую остается единственный выход – кредит.

Так, на октябрь 2017 года объем просроченных кредитов составил 35,3 млрд. драмов (около 73 миллионов долларов), еще 122,3 млрд. драмов (253 миллиона долларов) – продленные кредиты. Но объем кредитов растет, и растут, в первую очередь, потребительские кредиты (они лидируют по объему).

Сумма потребительских кредитов, взятых в 2017 году, в сравнении с 2016 годом возросла в 5,5 (!) раз.

Если на ноябрь 2015 года сумма выданных резидентам потребительских кредитов составляла 415,5 млрд. драмов (860 миллионов долларов), то к ноябрю 2016 – 427,7 млрд. драмов (885 миллионов долларов). На ноябрь 2017 года сумма составила уже 493,6 млрд. драмов (более 1 миллиарда долларов).

Банки не скупятся на "заманчивые" предложения по потребительским кредитам. В итоге все больше людей в Армении начинают жить в долг, не всегда будучи уверенными, что смогут выплатить кредиты.

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Azernews Newspaper
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