Депутаты с трибуны парламента Армении призвали людей выйти на улицу против подорожаний

В парламенте Армении депутаты фракции Елк призвали людей выйти на улицу против подорожаний и заставить власти внести поправки в Налоговый кодекс, пишут в понедельник армянские СМИ.

В ходе заседания парламента депутаты обвинили правящую партию в сложившейся ситуации в стране.

«Такое впечатление, будто власти Армении только сейчас узнали о подорожаниях и решили пресечь их. Но мы весь 2017 год говорили об этом, предупреждали, что с января вступит в силу новый Налоговый кодекс, и подорожания неизбежны. Когда вы трижды повышали цены на сжатый газ, вы не думали, что это будет иметь мультипликативный эффект?», - заявил депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

Напомним, что спикер парламента Армении Ара Баблоян анонсировал парламентские слушания по вопросу подорожаний на 23 января.

В свою очередь Эдмон Марукян заявил, что слушания не имеют смысла, нужно в срочном порядке внести в Налоговый кодекс поправки.

«Мы призываем людей выйти на улицу, потому что парламентская площадка уже исчерпала себя»,- сказал Марукян.

Как отметил депутат парламента Армении Никол Пашинян, судя по официальным данным, инфляция в прошлом году была кошмарная, подорожали мясо, масло, бензин, дизтопливо. После вступления в силу в январе нового Налогового кодекса инфляция получила новый импульс. Подорожание топлива, по словам Пашиняна, приведет к перманентному росту цен, и инфляция в Армении может достичь 20-30 процентов.

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