Депутаты с трибуны парламента Армении призвали людей выйти на улицу против подорожаний

15 января 2018 18:28 (UTC+04:00)

В парламенте Армении депутаты фракции Елк призвали людей выйти на улицу против подорожаний и заставить власти внести поправки в Налоговый кодекс, пишут в понедельник армянские СМИ.

В ходе заседания парламента депутаты обвинили правящую партию в сложившейся ситуации в стране.

«Такое впечатление, будто власти Армении только сейчас узнали о подорожаниях и решили пресечь их. Но мы весь 2017 год говорили об этом, предупреждали, что с января вступит в силу новый Налоговый кодекс, и подорожания неизбежны. Когда вы трижды повышали цены на сжатый газ, вы не думали, что это будет иметь мультипликативный эффект?», - заявил депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

Напомним, что спикер парламента Армении Ара Баблоян анонсировал парламентские слушания по вопросу подорожаний на 23 января.

В свою очередь Эдмон Марукян заявил, что слушания не имеют смысла, нужно в срочном порядке внести в Налоговый кодекс поправки.

«Мы призываем людей выйти на улицу, потому что парламентская площадка уже исчерпала себя»,- сказал Марукян.

Как отметил депутат парламента Армении Никол Пашинян, судя по официальным данным, инфляция в прошлом году была кошмарная, подорожали мясо, масло, бензин, дизтопливо. После вступления в силу в январе нового Налогового кодекса инфляция получила новый импульс. Подорожание топлива, по словам Пашиняна, приведет к перманентному росту цен, и инфляция в Армении может достичь 20-30 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Армении подорожали продукты питания
Армения 12 января 13:30
Гражданам Армении отказывают в убежище в Грузии
Армения 12 января 10:13
ЕСПЧ обязал Армению выплатить экс-главе МИД 2,5 тысячи евро
Армения 11 января 15:46
В 2018 году ожидается снижение уровня жизни граждан Армении
Армения 11 января 13:36
Никол Пашинян: В Армении хирурги выбегают из операционной и чуть ли не с ножом требуют у родственников крови
Армения 11 января 11:26
От армянского гражданства отказалось более 15 тысяч человек
Армения 10 января 09:36
Внешний долг Армении продолжает расти
Бизнес 9 января 12:29
Армянский депутат: Начавшиеся с января подорожания в Армении усугубят ситуацию в стране
Армения 9 января 09:34
Армянские СМИ: Призрак социального бунта уже стучится в двери Армении
Армения 8 января 12:00
В Армении активизируются протестные настроения в связи с ухудшением социально-экономического положения
Армения 6 января 11:53
В Армении украли деньги пенсионеров
Армения 5 января 10:43
В Армении значительно подорожало топливо
Армения 4 января 17:17
Наира Зограбян: Социально-экономическая ситуация в Армении крайне тяжелая
Армения 4 января 14:06
В здании сельской администрации в Армении произошел взрыв
Армения 3 января 14:20
Новый год в Армении, или "Пир во время чумы"
Армения 3 января 10:54
Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Армении углубилось почти на треть
Бизнес 30 декабря 2017 13:28
Армению в 2017 году покинули свыше 40 тыс человек
Армения 29 декабря 2017 17:45
В Армении задержали педофила
Армения 29 декабря 2017 06:01