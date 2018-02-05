Диаспора или деньги? – неразрешимая дилемма Абрамяна

БАКУ /Trend/ - Давно циркулируют сообщения о том, что армянская община трещит по швам как в России, так и за ее пределами. И хотя армянская пресса всячески отрицает подобные новости и успокаивает внутреннюю аудиторию радужным описанием всего происходящего в диаспоре, от правды, как говорится, не убежишь.

Вот уже в самом центре Москвы разгорается нешуточный скандал с отъемом имущества в духе лихих 90-х, причём с участием главы Союза армян России (САР) и его соотечественника, бизнесмена Рубена Григоряна.

И если уж руководитель структуры, призванной вроде бы консолидировать всё российское армянство, буквально «грызётся» за здание в центре Москвы с другим армянином, нетрудно догадаться, каково истинное положение дел в армянской общине.

Суть упомянутой анекдотичной истории заключается в том, что 2 февраля некто Юрий Семенов, который представляется ветераном ФСБ и замдиректора компании «2Н Компани», распространил в интернете видеообращение с подробным описанием под ним, в котором открыто обвиняет Абрамяна в рейдерском захвате бизнеса Григоряна.

По словам Семенова, простой спор между двумя собственниками перерос в "рейдерский захват".

Здание, возведение которого началось ещё в 1995 году, попадает под контроль семьи главы САР из-за финансовых сложностей его соотечественника Григоряна, в результате которых Абрамян соглашается помочь завершить проект, продав часть жилой площади здания Управлению делами президента России на условии, что его доля в доходах от управления построенным зданием будет 50 процентов. Естественно, что покупка будет осуществляться за счет бюджетных средств.

В 2016 году Абрамян вдруг неожиданно решает прибрать к рукам весь бизнес.

Воспользовавшись широкими связями, сторона Абрамяна добивается открытия уголовного дела, которое позволяет производить любые оперативные действия – вплоть до полного паралича хозяйственной деятельности здания. А в результате нехитрых операций – чтобы избежать их прямой продажи – акции и управление компанией оказываются сначала в руках жены Абрамяна – Натальи, а потом и племянника – Вардана Хачатряна.

То есть Абрамян помимо того, что занимается наглым, неприкрытым отъёмом собственности у своего же соотечественника, так ещё и пользуется рычагами в государственных структурах для осуществления своих «наполеоновских» планов.

«Мы вынуждены применить все средства защиты для своих интересов, в том числе привлечение внимания СМИ и общественности к явлениям, которые неприемлемы в цивилизованном обществе», – говорит Семенов в видеообращении.

Союз армян России, разумеется, отказывается давать разъяснения по вопросу и открещивается от происходящего.

В правоохранительных органах Москвы ситуацию ещё не прокомментировали.

Кстати, двумя годами ранее армянский олигарх намеревался создать в Армении оппозиционную партию, озвучивал крайне неприглядную статистику и запомнился рядом резких высказываний. В частности, во время одного из выступлений Абрамян заявил: «Власти Армении уже не в состоянии сдержать миграцию. Жители Армении хотят остаться на родине, но не имеют надежд на более или менее достойную жизнь здесь».

«И это не случайно, если в Армении безработица среди молодежи составляет 40 процентов. Молодежь не чувствует заботу государства о себе», – добавил он, озвучивая неутешительную статистику по миграции среди молодёжи.

За обличение плачевной ситуации у себя на родине армянского олигарха можно было бы записать в патриоты и считать верным своему народу человеком. Да вот только последняя история с отъёмом имущества (напомним, что Абрамян также причастен к скандальному долгострою на улице Абовяна в Ереване, затянувшемуся вот уже на 30 лет) показывает истинное лицо как самого главы САР, так и суть происходящего в армянской диаспоре последние несколько лет.

Люди, которым вверена власть и влияние как в самой Армении, так и за её пределами, только и могут, что сотрясать воздух популистскими высказываниями, а на деле заняты «крысиной вознёй» и присвоением чужого имущества.

Интересно, как долго армянские СМИ продолжат скрывать творящийся в стране и общинах за рубежом форменный беспредел.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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