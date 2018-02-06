Саргсян уходит в тень: правительство становится закрытым

БАКУ /Trend/ - Не успели граждане Армении с наступлением февраля перевернуть листки в своих календарях, как медиапространство страны взбудоражила новость: заседания правительства Армении будут проводиться в закрытом режиме.

Скандальный законопроект в считанные минуты оброс комментариями как местных, так и зарубежных экспертов. С одной стороны, правительство страны неустанно твердит о верности европейским ценностям, приверженности демократии и правам человека, а с другой - решает ограничить население в получении информации о своих заседаниях.

Слова представителей правительства о пресловутом «европейском выборе» и так давно уже воспринимаются только как софизм и попытка сгладить множество острых углов, возникших после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, которое, очевидно, необходимо банде Саргсяна вовсе не для интеграции в европейское демократическое пространство, а для решения своих насущных финансовых задач. Однако на этот раз Саргсян пошёл ещё дальше и показал, каким ценностям он и его свита привержены на самом деле.

«Правительство Армении на заседании первое февраля одобрило законопроект "О структуре и деятельности правительства", предусматривающий введение новой должности первого вице-премьера. В числе важных положений, которые предусмотрены поправками, - проведение закрытых заседаний правительства. Лишь в исключительных случаях по решению премьер-министра некоторые отрывки заседаний могут проводиться в открытом формате», – пишут армянские СМИ.

Очевидно, что «исключительные случаи» будут и в самом деле только исключительными, и ничего такого, что власть отчаянно (и зачастую тщетно – на дворе век информации!) старается скрыть от собственного населения, на этих единичных заседаниях обсуждаться не будет.

Более того, правящая шайка, по-видимому, решила рубить дерево на корню и не оставить ни единого шанса на просачивание информации за пределы стен зала заседаний. Так, по словам министра юстиции Армении Давида Арутюняна (и представившего, собственно, резонансный законопроект), «никто из членов правительства не будет иметь право предоставлять информацию об обсуждениях на заседаниях».

Новость ожидаемо вызвала бурю негодования и в самой Армении, и за её пределами.

Одним из первых комментарий по вопросу дал руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

«В закрытых системах процветает как коррупция, так и беспредел, безответственность и аморальность. Это прямая дорога к методу правления в режимных организациях», - заявил он в интервью.

Правозащитник промахнулся лишь в одном: режимной организацией правительство Армении стало уже давно, и коррупция и беспредел там процветают с тех самых пор, как в нём засели и пустили корни бывшие полевые командиры, члены карабахского клана и их «кореша».

С критикой подобного «новшества» и без того не прекращающей удивлять всех наблюдающих своими несуразностями политической жизни страны выступили и международные организации.

«Они выразили свою серьезную озабоченность правительству, отметив, что вставшая на путь демократии страна не может принимать такое антидемократическое решение. Это решение, по их мнению, противоречит свободе слова и идет вразрез с европейскими ценностями», – пишут армянские СМИ, разделяющие беспокойство зарубежных структур.

Однако не похоже, что Саргсяна и его правительство интересует чьё-либо мнение по данному вопросу. Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), заместитель председателя Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов уже назвал беспокойства излишними и пустился в пространные рассуждения и сравнения с политическими системами Германии, Великобритании и Израиля, забыв, по-видимому, что Армения по социально-экономическим показателям явно не дотягивает до вышеупомянутых стран, а управление в ней осуществляется не избранниками народа, а самозванцами, захватившими собственную страну в олигархическо-криминальный плен.

Учитывая, что в стране ожидаются серьёзные политические изменения, в результате которых Саргсян, как сходятся во мнении эксперты, планирует сделать рокировку и сохранить всю полноту власти уже на новом посту, становится очевидным, каким целям служит закрытие правительственных заседаний. Будущий премьер-министр хочет стать этаким кардиналом Ришелье, контролирующим страну из-за кулис и не подотчётным никому, в особенности собственному народу, а правительство превратить в своеобразный элитный клуб, открытый только для «причастных».

Остаётся только наблюдать и поражаться, насколько далеко готовы зайти власти Армении в своей лжи и лицемерии не только перед мировым сообществом, но и своим населением.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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