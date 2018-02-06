Цены больше, чем жизнь: продукты в Армении продолжают дорожать

БАКУ /Trend/ - Вот уже как две недели в Армении не утихают страсти вокруг роста цен. Всё началось с того, что за три недели нового календарного года цены на бензин, газ и дизтопливо успели подскочить аж дважды. Причём, как отмечают армянские СМИ, рост цен на бензин является беспрецедентным как в евро, так и драмах. Так, до последнего подорожания цена на бензин в Армении за год выросла на 100 драмов, или на 30,3 процента, а в евро – на 0,09 евро, или на 14 процентов.

Причиной первого подорожания послужили изменения в налоговом законодательстве, а если быть точнее – повышение акцизного налога и введение НДС на сжиженный газ и дизтопливо соответственно. У второго подорожания объективных причин нет, однако эксперты сходятся во мнении, что рост был спровоцирован желанием компаний-продавцов обеспечить маржу, и предсказывают очередное подорожание уже после грядущих выборов.

Рост цен на топливо неминуемо сказался на ценах потребительских продуктов. Более того, уже высказываются опасения, что сложившаяся ситуация приведёт к повышению транспортных тарифов.

Учитывая, что пятью годами ранее попытка изменить плату за проезд в общественном транспорте Еревана привела к массовым акциям протеста, заставивших мэра столицы отменить собственное же решение, власти не стали в очередной раз играть с огнём и незамедлительно выступили с опровержением.

«Порядка 80 процентов автотранспорта, действующего в Армении и реализующего пассажироперевозки, использует сжиженный газ, а его цена с начала года поднялась со 190 драмов до 210, как и в 2015. Это означает, что хозяйствующие субъекты уже работали в подобных условиях и не повышали тарифы на проезд. То есть, и сейчас не следует ожидать повышения цены», - заявил заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арман Хачатрян.

И рады бы поверить заверениям чиновника, но не тут-то было. Последствия повышения цен и общественный резонанс оказались столь широкими, что избежать массовых волнений не удалось.

Парламентская фракция «Елк» («Выход») 5 февраля провела уже вторую за год акцию протеста и выступила с инициативой созыва внеочередного заседания парламента. К движению против роста цен примкнул также «Блок Царукян».

Депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян в интервью армянским журналистам заявил, «что по сути, они [протестующие] достигли первого этапа, внеочередное заседание будет созвано».

«На мой взгляд, если бы не было этих акций протеста, внеочередное заседание не созывалось бы. Скажу больше, не исключается, что кроме фракции «Блок Царукян» к сбору подписей присоединятся и другие депутаты», – добавил Марукян.

Касаясь организованных парламентских обсуждений по вопросу роста цен, депутат отметил: «Слушания якобы были организованы для смягчения ситуации, но стали издевательством».

Воистину так: глубокомысленные слова главы Центробанка, сравнившего пользу растительного и сливочного масел и обосновавшего рост цен на последнее его питательными качествами, только издевательством и можно назвать.

Многие уже давно привыкли к откровенной ерунде, льющейся из уст представителей правительства Армении, в особенности его внешнеполитического ведомства, однако теперь, по-видимому, организованный властями театр абсурда выходит на новый уровень.

Но чаша терпения народа рано или поздно переполнится, и накопившееся там за годы непрерывных социально-экономических проблем выльется в очередные протесты. Ведь ситуация в стране стала невыносимой. Эксперты уже который год говорят о сокращении численности населения, не в последнюю очередь из-за катастрофической миграции, в особенности среди молодёжи. Если за 1998-2007 годы из страны уехали 129 300 человек, в период правления действующего президента Сержа Саргсяна (с 2008-го по 2015-й) Армению покинули 307 600 человек, что составляет более 10 процентов от общей численности населения республики.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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